Безопасность на Дону в период майских праздников будут обеспечивать более 4 тыс. человек

Во время торжественный майских культурно-развлекательных мероприятий, посвященных празднованию Дня Весны и Труда, а также 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, за соблюдением порядка будут следуть более 4 тыс. человек, сообщает пресс-служба правтельства Ростовской области.

Обеспечивать безопасность будет не только полиция, но и также общественники, кинологи и курсанты. Силовые ведомства будут следить за соблюдением правил дорожного движения воинских формирований и сопровождения колонн военнослужащих при подготовке к параду Победы.

«Чтобы не допустить актов вандализма, запланирована круглосуточная охрана почти тысячи памятников, мемориальных комплексов и монументов воинской славы»,- сообщает пресс-служба правительства.

Анастасия Назарова