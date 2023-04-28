Аграрии подсчитали головы

В Удмуртии, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи за пять лет, планомерно сокращается поголовье скота. Представители власти считают, что на это могла негативно повлиять засуха в 2021 году, в связи с чем не было заготовлено достаточно кормов. Кроме того, они не считают сокращение поголовья критичной проблемой, поскольку продуктивность животных с каждым годом растет. Участники рынка подтверждают возросшую производительность. Однако добавляют, что основное сокращение поголовья происходит у частных фермеров и в личных подсобных хозяйствах, что связано в целом с сокращением сельского населения. Также одним из факторов снижения называют недостаток финансовой помощи государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krasnodar.ru Фото: krasnodar.ru

В феврале 2023 года Росстат опубликовал данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2021 года. В Удмуртии в ней приняли приняли участие 423 сельскохозяйственные организации, 878 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей, а также более 600 дачных объединений и личных подсобных хозяйств. По итогам переписи выяснилось, что за пять лет с последней переписи, проводившейся в 2016 году, прослеживается сокращение поголовья скота. Так, к примеру, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3% и составило 339,6 тыс. голов, свиней — на 8% и стало насчитывать 262,2 тыс. голов, овец и коз упало почти на треть, до 55,2 тыс. голов. Исключение составило поголовье птицы, которое увеличилось на 10%, в том числе значительно возросло поголовье индейки — на 83%.

Одна из причин снижения поголовья за пятилетний период — неблагоприятные погодные условия, которые сохранялись в 2021 году. В связи с этим не было обеспечено достаточной заготовки кормов. По словам Ольги Абрамовой, в 2022 году благодаря комфортным погодным условиям обеспечили двухгодичный объем заготовки кормов по отдельным категориям. «Благодаря науке 2021 года, которую преподнесла нам погода, в прошедшем году мы смогли заготовить большие объемы»,— сказала госпожа Абрамова. По ее словам, небольшие фермерские хозяйства за 2022 год увеличили поголовье животных.

«Это случилось благодаря, в том числе, оказываемой поддержке. В 2022 году мы вложили 305 млн руб. по направлению всех крестьянских фермерских хозяйств, в том числе на образование 33 новых КФХ, девяти новых семейных ферм, на поддержку 20 кооперативов»,— прокомментировала Ольга Абрамова.

При этом, по данным Удмуртстата, на конец марта 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% сократилось поголовье только коз и овец (51,7 тыс. голов). В остальных сферах число животных увеличилось: на 4,3% — свиней (247,3 тыс.), на 0,7% — крупного рогатого скота (342,2 тыс.) и на 0,2% — птицы (7,8 млн).

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды, директор рыбхоза «Пихтовка» Георгий Крылов не считает снижение поголовья критичной проблемой. «Поголовье скота сократилось, но производительность растет. Например, в производстве молока мы серьезно выросли за последний год. Значит, специалисты сельского хозяйства посмотрели, что можно держать меньше голов, но получать больше»,— прокомментировал господин Крылов.

Информацию подтверждает Удмуртстат. По его данным, в 2022 году было произведено 967,6 тыс. т. молока, что на 4,5% больше, чем в 2021-м. Производство яиц увеличилось на 0,9% и составило 1,1 млн шт. При этом производство скота и птицы на убой сократилось на 3% и составило 183,1 тыс. т., что обусловлено сокращением поголовья. Однако, по словам Ольги Абрамовой, последний показатель в 2023 году планируют довести до 193 тыс. т.

Повышение производительности животных — одно из основных направлений сельского хозяйства в республике, говорит Георгий Крылов. Он рассказал, что одна из целей в текущем году — увеличить производство молока. «Селяне республики вплотную подошли к цифре тонна молока с гектара пашни. Это в два раза выше, чем в среднем по России. При этом сильные хозяйства нашей республики уже производят около 3 т молока с каждого гектара пашни (площадь земли, которая используется для расчета результатов молочного животноводства.— “Ъ-Удмуртия”)»,— отметил господин Крылов. Он добавил, что также растут показатели мясного скотоводства и козоводства. «Есть положительные результаты и в отрасли пчеловодства. В прошлом году получено 850 т товарного меда, на 30% больше, чем в 2021 году»,— рассказал Георгий Крылов.

Один из факторов сокращения поголовья — финансовый, считает председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Маяк», депутат госсовета Удмуртии Игорь Стрелков. «Часть территорий, где раньше держали животных, фермеры предпочли перевести под зерновые культуры. Это более быстрый оборот средств, более легкие деньги, более рентабельное производство»,— сказал господин Стрелков. Помимо этого он считает, что необходима четкая государственная политика в отрасли сельского хозяйства, которая подкреплялась бы финансово. «В Удмуртии есть люди, которые на развитие своего кооператива отдали 40 лет жизни, и государство нам говорит, что “завтра мы должны сделать то же самое”. Однако так не получится. Мы либо также потратим 30–40 лет, либо государство должно поддержать нас финансово»,— добавил Игорь Стрелков.

Участники рынка считают, что поголовье скота в основном сокращается у мелких хозяйств, в частном секторе. «Молодежь из деревень уезжает, а старикам тяжело держать корову или других животных. Современное поколение не хочет с этим связываться. Поэтому частники все чаще отказываются от скота»,— прокомментировал председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Надежда» Бронислав Ясонов. Он подчеркнул, что нехватка трудового населения в селах одна из главных проблем сельскохозяйственной отрасли.

Кроме того, многие участники рынка уверены, что главная причина сокращения в том, что у животных с каждым годом растет продуктивность. «Производительность стала больше. Повысилось качество кормов, увеличилась продолжительность жизни животных, где-то улучшились условия их содержания. В связи с этим растет их продуктивность и закономерно сокращается поголовье»,— заключил господин Ясонов.

По данным Удмуртстата, в 2022 году надой молока на одну корову составлял 7,7 кг, в 2021 году этот показатель был на уровне 7,3 кг. При этом за тот же период численность коров сократилось со 134,5 тыс. до 134 тыс. Схожая ситуация с курами. Их численность сократилась с 7,7 млн до 7,6 млн. Однако яйценоскость увеличилась с 325 до 332 штук на одну курицу.

Татьяна Колегова

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