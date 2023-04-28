Инвесторы строительных компаний ожидают роста отрасли

Всплеск цены акций застройщиков был отмечен 26 апреля, сообщается в Telegram-канале «Движение девелоперов». «Инвесторы ждут бума в отрасли, если ЦБ в пятницу оставит ключевую ставку 7,5%. Подогревает ажиотаж новость о том, что Счетная палата предлагает продлить Семейную ипотеку до 2030 года», - говорится в сообщении.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Ромекс-Риелт Фото: Пресс-служба Ромекс-Риелт

Большинство опрошенных подписчиков канала считают, что акции неизбежно начнут падать, даже при той же ключевой ставке, так проголосовали 43% участников опроса, в том, что ценные бумаги останутся на одном и том же уровне уверены 17%, дальнейший рост прогнозируют 30% опрошенных.

Также авторы Telegram-канала, утверждают, что доля инвесторов в новостройках Москвы за первый квартал упала до 5–7,5%. Но аналитики и застройщики верят в лучшее. Ранее «РИА Новости» опубликовало свою исследование о привлекательности инвестиционных вложений в жилье.

Краснодарский край в нем занял первое место среди регионов РФ по доходности вложений по итогам последних пяти лет. В период с 2018 по 2022 год среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость в регионе составила 19,7%, без учета сдачи в аренду — 17,6%. Высокий результат, по мнению аналитиков, получился в результате значительного роста в Краснодаре и на курортах черноморского побережья.

«По ряду ценовых параметров Сочи уже обгоняет Москву по уровню цен на недвижимость, а инвестиции в курортную недвижимость в последние пару лет могли принести кратный доход»,— сообщило издание.

Между тем кубанские застройщики предлагают своим клиентам одни из самых выгодных условий по ипотеке. Например, купить жилье в кредит у компании «Ромекс Девелопмент» можно от 3,99% годовых. Сейчас компания строит ряд объектов в Краснодаре и Краснодарском крае. Например, ЖК «Красная Площадь» в Новороссийске.

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Два дома в комплексе были введены в эксплуатацию раньше намеченного срока в феврале этого года. ЖК «Красная площадь» — это пять литеров на Черноморском побережье в окружении гор и огромной Цемесской рощи. Поблизости расположена необходимая инфраструктура — школы, гипермаркеты и проч. В 15 минутах езды — несколько пляжей с открытым морем. Все 4 дома в комплексе были введены в эксплуатацию раньше намеченного срока в феврале этого года.

NEO-квартал «Красная площадь» — это масштабный проект в Прикубанском округе Краснодара, возводящийся по принципу «город в городе». Площадь застройки составляет 52 га. «Мы строим не просто дома, а микрорайон с собственной инфраструктурой. Мы скрупулезно прорабатываем каждую деталь — от архитектурных элементов домов до безопасного покрытия на детских и спортивных площадках. Благодаря этому, жители NEO-квартала могут ежедневно наслаждаться комфортом», - рассказали в «Ромекс Девелопмент». Поблизости от строящегося жилья уже открыта большая школа, возводятся три детский сада и медицинский центр.

Ромекс Девелопмент Юг и Ромекс Девелопмент входит в состав холдинга Ромекс Group, который возвел свыше сорока объектов жилого, производственного и коммерческого назначения в восьми регионах России. В их числе сеть торговых центров «Красная Площадь» в Краснодарском крае, выставочно-конгрессный центр «Экспоград Юг» в Краснодаре, логистические хабы в Новороссийске, Невинномысске, Елабуге, Екатеринбурге и других городах.

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