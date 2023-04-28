Президент Путин выступит на заседании Совета законодателей в Петербурге 28 апреля

Заседание Совета законодателей состоится в пятницу, 28 апреля, в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. На мероприятии выступит президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время выступления на концерте, посвященном Дню космонавтики, в Государственном Кремлевском дворце

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин во время выступления на концерте, посвященном Дню космонавтики, в Государственном Кремлевском дворце

Фото: пресс-служба президента РФ

Заседание проведут сопредседатели Совета — спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Уточняется, что участие примут также и главы ряда министерств.

Главными темами обсуждения в Кремле назвали вопросы соцподдержки участников спецоперации на территории Украины и их семей, состояния межбюджетных отношений и их использования в качестве инструмента обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов. Встреча приурочена к Дню российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля.

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