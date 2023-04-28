Венский Концертхаус приостановил сотрудничество с экс-худруком Пермской оперы

Венский Концертхаус приостанавливает сотрудничество с бывшим художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, дирижером Теодором Курентзисом. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на австрийские СМИ, об этом было объявлено на пресс-конференции, посвященной планам концертной площадки на сезон-2023/24. Интендант Концертхауса Маттиас Наске заявил журналистам, что сотрудничество с Теодором Курентзисом «ставится на паузу» до тех пор, пока дирижер не выскажется определенно по поводу российско-украинского конфликта. Выступления господина Курентзиса на Венском музыкальном фестивале в июне 2023 года будут последними на нынешнем этапе сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вместе с тем руководство Зальцбургского фестиваля намерено продолжить сотрудничество с Теодором Курентзисом, сообщил интендант мероприятия Маркус Хинтехойзер в ответ на запрос газеты Kleine Zeitung. В этом году дирижер выступит на фестивале со своим новым международным оркестром Utopia.

Напомним, Теодор Курентзис продолжает оставаться художественным руководителем пермского Дягилевского фестиваля, а с недавнего времени является почетным профессором Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Одновременно с этим господин Курентзис руководит собственными оркестрами musicAeterna и Utopia, а также оркестром Юго-Западного радио Германии (SWR) и регулярно участвует в иностранных культурных событиях.

В прошлом году после начала спецоперации РФ на Украине Венский Концертхаус отменил благотворительный концерт оркестра Теодора Курентзиса musicAeterna. Вместе с тем в начале марта этого года стало известно, что он номинирован на получение австрийского почетного знака за науку и искусство Kurie fr Kunst — высшей государственной награды Австрии в этих областях.