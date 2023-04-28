Глава СКР поручил возбудить дело по факту пожаров в Курганской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с произошедшими накануне пожарами в Курганской области. Доклад об установленных обстоятельствах поручено представить исполняющему обязанности главы регионального управления СК Григорию Казеко, сообщают в центральном аппарате ведомства.

27 апреля в ряде населенных пунктов Курганской области произошли крупные пожары, которые нанесли гражданам значительный материальный ущерб. В деревне Логоушка в Кетовском районе огонь уничтожил более 20 домов, в результате бедствия погибла местная жительница. Локализовали пожары в Белозерском и Варгашинском округах. С крупными возгораниями борются в Шатровском и Мишкинском округах. Угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты нет.