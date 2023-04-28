Промпроизводство в Челябинской области выросло на 7,3% в первом квартале 2023 года

Индекс промышленного производства (ИПП) в Челябинской области составил 107,3% в январе-марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте показатель вырос на 10,5% год к году, сообщает Челябинскстат.

Добыча полезных ископаемых в регионе увеличилась незначительно – на 0,8%. Объем производства в обрабатывающих отраслях вырос на 9,5%. ИПП в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром составил 100,1%; водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений – 88,1%.

В обработке наибольший рост в первом квартале к январю-марту прошлого года зафиксирован по производству готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – почти на 83%, напитков – 77,2%, прочих транспортных средств и оборудования – 56,5%, лекарств и медицинских материалов – 25,2%, компьютеров и электронных изделий – 23,4%, химических веществ и продуктов – 20,9%, не включенных в другие группировки машин и оборудования – 15%. Металлургические предприятия увеличили производство на 4,6%. При этом сократился выпуск электрооборудования на 20,4%, текстильных изделий – на 24,4%, мебели – на 8,3%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 5,1%, полиграфическая деятельность упала на 27,2%.