Акционеры ПЗСП направили на выплату дивидендов 16,4% от чистой прибыли

Годовое общее собрание акционеров ПЗСП утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность общества, распределило прибыль за минувший год. Как сообщается на сервере раскрытия информации «Интерфакс», добавочный капитал в размере 125,5 млн руб. решено было направить на финансирование капвложений. Прибыль за 2022 года в размере 304,5 млн руб. распределят следующим образом: 16,7 млн руб. направят на формирование доли в уставном капитале при участии в других юридических лицах. 237,7 млн руб. пойдут на финансирование капитальных вложений и 50 млн руб. (16,4% от прибыли) – на выплату дивидендов. Размер дивидендов составит 111,8 тыс. руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Перечень лиц, имеющих право на получение дивидендов, необходимо определить к 8 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме того, собрание акционеров ПЗСП изменило название организации с АО «Специализированный застройщик ПЗСП» на АО «ПЗСП». По данным информированного источника, на предприятии уже давно хотели сократить наименование общества, так как по требованиям законодательства для строительства каждого жилого комплекса необходимо создавать отдельную компанию-застройщика.

Напомним, что в 2022 году АО СЗ «ПЗСП» на 29,2% нарастило выручку – с 2,4 млрд руб. в 2021 году и до 3,1 млрд руб. в 2022-ом. Чистая прибыль застройщика увеличилась более значительно. Если в 2021 году этот показатель составлял 29,6 млн руб., то по итогам 2022 года он поднялся в 10 раз – до 304,5 млн руб. Как ранее отмечал в интервью «Ъ-Прикамье» гендиректор ПЗСП Евгений Демкин, в 2022 году предприятие ввело в эксплуатацию чуть более 60 тыс. кв. м жилья. Среди сданных объектов дом на ул. Адмирала Ушакова, 65, I очередь дома на бульваре Гагарина, 18, дом на ул. Магистральной, 86а и другие.