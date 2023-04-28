«Для предпринимателей открываются оптимистические перспективы»

Согласно последним исследованиям аналитического центра НАФИ, ПСБ и «Опоры России», по итогам марта индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в России замедлился на 3,6 процентного пункта (п. п.) в сравнении с январем текущего года и составил 53,5 п. п. Среди причин снижения активности респонденты отмечали недостаток собственных средств, несмотря на доступность займов и спад выручки. О том, какие перспективы ожидают кубанских представителей МСП в 2023 году и какой будет динамика бизнес-активности в регионе, «Ъ-Кубань» рассказал доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Управление бизнесом» Дмитрий Кнатько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кнатько

Фото: предоставлено автором Дмитрий Кнатько

Фото: предоставлено автором

«В 2023 году для представителей малого и среднего бизнеса Кубани открываются оптимистичные перспективы. Уход с рынка ряда иностранных компаний вследствие санкций освободил ниши в различных сферах, которые могут быть заняты местными предпринимателями. Почти половина трудоспособного населения региона занята в малом и среднем бизнесе, поэтому развитие МСП вносит существенный вклад в экономическое развитие Краснодарского края в целом.

По данным государственной цифровой платформы МСП, за период с 1 января по 31 марта 2023 года зафиксирована положительная статистика — в сравнении с первым кварталом 2022 года, в первом квартале текущего года предприятия Кубани получили почти на 58 млрд руб. больше выручки. По показателю среднего размера финансовой поддержки, выделенной на одного занятого в секторе МСП, Кубань опережает Москву и находится в лидерах среди регионов России.

Согласно актуальным данным НИСИПП (Национальный институт сравнительных исследований проблем предпринимательства) в первом квартале этого года Краснодарский край занимает лидирующее место по стране с суммой 29,82 тыс. руб., прибавив за прошедший год 24%.

Малый и средний бизнес преодолел зону турбулентности, созданную внешнеполитическими событиями, и к текущему моменту активно адаптируется к сложившимся условиям. По данным “Опоры России” на январь 2023 года, о развитии МСП свидетельствует общее количество субъектов предпринимательской деятельности на Кубани, которое увеличилось на 2,1%, или на 5,7 тыс. предприятий, по сравнению с прошлым годом.

Наиболее заметным стало восстановление в розничной торговле, сильнее всего пострадавшей из-за негативных событий прошлого года. Как показывает исследование Минэкономразвития России, Сбербанка и Фонда общественного мнения, компаниям малого бизнеса удалось справиться с проблемами логистики материалов и товаров. Краснодарский край демонстрирует положительную динамику. Объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по всем видам деятельности малых предприятий составил 673,3 млрд руб. за январь—сентябрь 2022.

Несмотря на определенную долю стабильности, настроения бизнеса остаются тревожными: более 40% компаний отметили отсутствие позитивных моментов в бизнесе в 2022 году, по данным отчета Индекса “Опоры России”. Особенно пессимистично настроены компании сферы услуг. Согласно регулярному замеру бизнес-настроений Индекса “Опоры”, компаниям стало сложнее выживать. Среди ключевых факторов — снижение покупательной способности населения и затруднения в осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Точки опоры видятся предпринимателями в уходе иностранных компаний с рынка и мерах господдержки. Как показала шестая волна лонгитюдного исследования малого бизнеса ФОМ, в течение событий 2022 года предпринимательский оптимизм сильно колебался. Важным приоритетом для органов поддержки предпринимательства в 2023 году является решение проблемы нехватки знаний, которую отмечают многие представители микробизнеса.

Сценарии 2023 года позволяют надеяться на усиление позитивных тенденций. Например, индекс промышленного производства РФ составил –0,6% год к году, что выше прогнозируемых экспертами показателей.

Для МСП важно получать доступ к специальным налоговым режимам, льготному кредитованию, льготной рекламной поддержке, обучению бизнес-планированию, иметь доступ к IT-решениям для бизнеса. Ситуация в крае в этом отношении складывается неплохой. По данным НИСИПП, Краснодарский край занимает восьмое место среди регионов России по обеспеченности МСП кредитными ресурсами — средний объем выдаваемых МСП кредитов по состоянию на 18 апреля 2023 года составил 170,91 тыс. руб.»

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