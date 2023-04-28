734 жителя Удмуртии пострадали от укусов клещей

В столице Удмуртии от укусов клещей пострадали 734 человека, из которых 22,2% — дети. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Наибольшее количество зарегистрировали в Кизнерском, Малопургинском, Сарапульском и Увинском районах. Среди городов по обращаемости лидируют Можга и Ижевск.

По результатам исследования возбудитель клещевого энцефалита выявлен в четырех случаях из 504 — 0,8%, боррелиоза — в 101 случае из 401 (25,2%), эрлихии — в четырех случаях из 273 (1,5%). Положительных результатов на анаплазмы нет.