«Инвестировать в Китай выгодно, а проводить стратегическое планирование — необходимо»

Клуб КубА и ИД «Ъ-Кубань» 27 апреля провели очередной «бизнес-завтрак в четверг». На этот раз гостями мероприятия стали сразу два спикера. Основатель сервиса помощи в финансовых инвестициях афинанс.рф Левон Акопов рассказал гостям о том, почему сегодня выгодно инвестировать в китайский рынок. Руководитель консалтинговой компании «Атмосфера успеха» Олег Исаев поделился особенностями проведения стратегического планирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестор и спикер бизнес завтрака Левон Акопов

Фото: Софья Пшеничная Инвестор и спикер бизнес завтрака Левон Акопов

Фото: Софья Пшеничная

По словам Левона Акопова, в грамотном инвестировании важна диверсификация. Необходим сбалансированный портфель с разными инструментами — акциями и облигациями, различными валютами, секторами экономики и странами. В разных странах отличаются темпы инфляции, циклы развития экономики и многое другое. Соотношение этих инструментов и является изюминкой успешного инвестирования.

«Я считаю, что российский фондовый рынок слишком сильно вырос за последнее время. Поэтому основа моего инвестиционного портфеля на сегодня — это облигации»,— привел пример господин Акопов.

После начала СВО у различных российских брокеров на западных рынках оказались заморожены несколько сотен миллиардов долларов. Упорно курсируют слухи об ограничениях хождения доллара в России и даже об отказе от него. Левон Акопов нашел тактический выход из положения и начал изучать возможности инвестировать в азиатские рынки.

«В десятку крупнейших бирж входит гонконгская фондовая биржа, где валюта жестко привязана к американскому доллару. Вкладывая в китайские рынки через Гонконг, вы имеете экспозицию на доллар, но при этом у вас нет ограничений. И ваши деньги хранятся в инфраструктуре дружественных стран»,— рассказал спикер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель и спикер бизнес завтрака Олег Исаев (слева), Алексей Пшеничный (справа)

Фото: Софья Пшеничная Предприниматель и спикер бизнес завтрака Олег Исаев (слева), Алексей Пшеничный (справа)

Фото: Софья Пшеничная

Но на этом рынке есть и риски. По словам эксперта, главный риск инвестиций в Китай — возможность военного конфликта Китая с Тайванем. Однако пока это маловероятно. Сегодня инвестиции в Китай через Гонконг — один из способов диверсификации вложений. Западные рынки закрыты, а в России очень вероятно ослабление рубля. Вопрос в темпах и сроках.

По оценкам Левона Акопова, темпы экономического развития Китая в ближайшие годы — 4,5-5% в год, России при оптимистичном сценарии — 1,2%. При этом Россия и Китай обречены на стратегическое сотрудничество.

«Фондовый рынок — рынок будущего. Россия жила бы гораздо лучше, если бы народ в стране был финансово грамотным. Люди стали бы более требовательными и к себе, к институтам и к властям»,— подвел итог своего выступления спикер.

Во второй части бизнес-завтрака Олег Исаев рассказал о важности стратегического планирования. До того как заняться консалтингом, он работал в крупных федеральных компаниях, имеет большой опыт в продажах. За его плечами — более 450 сессий по стратегическому планированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гости и участники бизнес завтрака 27 апреля 2023

Фото: Софья Пшеничная Гости и участники бизнес завтрака 27 апреля 2023

Фото: Софья Пшеничная

«Чем коллектив отличается от команды? У команды есть общая цель. Но во многих крупных компаниях разные структуры преследуют различные цели, работают внутри собственных KPI. В итоге в компании развивается внутренний конфликт. Цель стратегического планирования — перенаправить эту энергию в нужное русло»,— отметил г-н Исаев.

Как рассказал спикер, стратегическая сессия состоит из трех этапов: подготовки, которая длится в среднем три-четыре недели, непосредственно проведения в течение двух дней, и трекинга, когда с командой три-четыре месяца обсуждаются динамика изменений и достижения.

По словам Олега Исаева, когда в компании несколько собственников и они конфликтуют между собой, то перед стратегической проводится партнерская сессия. Далее подбирается команда людей, присутствие которых от компании на сессии обязательно. Оптимальное количество — 20–25 человек. Но однажды он проводил сессию и на 180 человек. Когда компания торговая — стоит пригласить торговый персонал. Если занимается производством, то на сессии необходимы сотрудники производственного отдела. Важно вскрыть проблемы компании и вылечить их. Понять сильные стороны компании, обозначить цели, согласовать дорожную карту и идти к достижению этих целей.

От слушателей и резидентов КубА Клуба поступало очень много вопросов спикеру. Оказалось, что только половина присутствующих проводила стратегическое планирование. «Любая цель достижима. Остальное — это вопрос ресурсов: люди, время и деньги»,— уверен Олег Исаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гости и участники бизнес-завтрака 27 апреля 2023 Фото: Софья Пшеничная Генеральный директор ИД «Коммерсантъ Кубань» Александр Вашина и руководитель коммерческих проектов «Медиа Бюро» Арина Курсова Фото: Софья Пшеничная Алексей Пшеничный Фото: Софья Пшеничная Предприниматель и спикер бизнес завтрака Олег Исаев (слева), Алексей Пшеничный (справа) Фото: Софья Пшеничная гости и участники бизнес завтрака 27 апреля 2023. Профессор д.э.н. Александр Полиди (справа) и Бакланова Полина (слева) Фото: Софья Пшеничная Гости и участники бизнес завтрака 27 апреля 2023 Фото: Софья Пшеничная Предприниматель и спикер бизнес завтрака Олег Исаев (слева), Алексей Пшеничный (справа) Фото: Софья Пшеничная Фото: Софья Пшеничная Екатерина Гарнага — консультант по современному этикету и деловым коммуникациям, игропрактик, член Ассоциации специалистов по этикету Фото: Софья Пшеничная Следующая фотография 1 / 9 Гости и участники бизнес-завтрака 27 апреля 2023 Фото: Софья Пшеничная Генеральный директор ИД «Коммерсантъ Кубань» Александр Вашина и руководитель коммерческих проектов «Медиа Бюро» Арина Курсова Фото: Софья Пшеничная Алексей Пшеничный Фото: Софья Пшеничная Предприниматель и спикер бизнес завтрака Олег Исаев (слева), Алексей Пшеничный (справа) Фото: Софья Пшеничная гости и участники бизнес завтрака 27 апреля 2023. Профессор д.э.н. Александр Полиди (справа) и Бакланова Полина (слева) Фото: Софья Пшеничная Гости и участники бизнес завтрака 27 апреля 2023 Фото: Софья Пшеничная Предприниматель и спикер бизнес завтрака Олег Исаев (слева), Алексей Пшеничный (справа) Фото: Софья Пшеничная Фото: Софья Пшеничная Екатерина Гарнага — консультант по современному этикету и деловым коммуникациям, игропрактик, член Ассоциации специалистов по этикету Фото: Софья Пшеничная

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