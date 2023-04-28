В Свердловской области при пожаре в частном доме погиб восьмилетний мальчик

В Реже (Свердловская область) в результате пожара в частном доме сгорел восьмилетний мальчик. Об этом сообщает Е1.ru со ссылкой на отца ребенка Илью Яковлева. Инцидент произошел днем 27 апреля в доме на ул. Советской.

По словам отца, ребенок находился дома на дистанционном обучении, а родители были на работе. Предварительно, возгорание произошло и замыкания проводки или поджога. «С проводкой раньше были проблемы, замыкание было, когда много приборов включали, но я все заменил, провода сразу же поменяли, не должно было коротнуть»,– заявил мужчина.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили о проведении проверки в связи с пожаром. Для выяснения обстоятельств на место происшествия выезжал и.о Режевского городского прокурора Игорь Никонов.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По предварительным данным, семья, проживающая в указанном доме, на учете в органах системы профилактики не состояла»,– отметили в надзорном ведомстве.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте