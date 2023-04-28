С 28 по 30 апреля в Свердловской области ожидается потепление до +22 градусов и дожди. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +8°…+13°. Местами ожидается кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, порывы до 15 м/с.

В субботу, 29 апреля, температура ночью опустится до -1°…-6°, на юге – -3°…+2°. Днем синоптики прогнозируют +7°…+12°, на юге – +13°…+18°. Осадков не ожидается. Ночью ветер неустойчивый слабый, днем северо-западный 3-8 м/с.

В воскресенье, 30 апреля, температура воздуха ночью составит -1°…+4°, на севере – до -6°. Днем ожидается +12°…+17°, на севере – +6°…+11°, на крайнем юго-западе – до +22°. Днем местами небольшой дождь. Ночью ветер неустойчивый слабый, днем северо-восточный, восточный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге днем 28 апреля ожидается +11°…+13°. Ночью в субботу 0°…+2°, днем – +15°…+17°. В воскресенье ночью температура составит +2°…+4°, днем +14°…+16°.

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