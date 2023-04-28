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Автомобиль с людьми утонул в реке на Алтае

СКР организовал доследственную проверку по факту гибели трех человек в Змеиногорском районе Алтайского края. Об инциденте рассказала официальный представитель краевого управления СКР Людмила Рязанцева.

Днем 27 апреля в реке Корболиха был обнаружен автомобиль «Нива», внутри которого находились тела трех человек без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, погибшие отдыхали на природе. В какой-то момент они решили переехать реку, однако место проезда оказалось глубоким, и машина затонула.

В настоящее время следователи назначили судебные экспертизы, устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки, которая находится на контроле прокуратуры, будет принято процессуальное решение.

Илья Николаев

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