Директор офиса банка в Красноярском крае подозревается в хищении 75 млн рублей

УФСБ России по Красноярскому краю во взаимодействии со службой безопасности ПАО Банк «ФК Открытие» пресечена противоправная деятельность директора одного из операционных офисов государственного кредитного учреждения, подозреваемой в мошенничестве в особо крупном размере. По данным правоохранителей, в течение нескольких лет подозреваемая, используя свои должностные полномочия и возможность распоряжаться вкладами юридических и физических лиц, похитила более 75 млн руб.

По факту мошенничества в отношении нее возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

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Лолита Белова