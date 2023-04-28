На Алтае оружейник-кустарь стал фигурантом уголовного дела

36-летний житель Бийска (Алтайский край) подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина приобретал на специализированных интернет-сайтах охолощенное пневматическое, сигнальное и травматическое оружие. Обладая профессиональными навыками

фрезеровки, он в домашних условиях переделывал стволы в боевые. Кроме того, выяснили оперативники, мужчина в домашних условиях изготавливал патроны различного калибра: гильзы, капсюль, порох и пули к ним он также покупал через интернет.

В квартире, гараже и на даче оружейника-кустаря силовики провели обыски, изъяв пистолет-пулемет ППШ-41, пистолеты ТТ и МР-371, свыше 1,3 тыс. патронов, многочисленные детали к оружию. Согласно результатам проведенной экспертизы, все переделанное из охолощенного оружие представляет опасность.

По материалам ФСБ следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 222 и ст. 223 УК РФ (незаконное хранение и изготовление оружия и боеприпасов). Свою вину в содеянном подозреваемый признал в полном объеме.

Константин Воронов