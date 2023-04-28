Промпроизводство в Красноярском крае и Новосибирской области в первом квартале 2023 года снизилось

В Новосибирской области в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс промышленного производства снизился на 2%. Добыча полезных ископаемых сократилась на 26%, обрабатывающие производства выросли на 5,3%, обеспечение электрической энергией, газом и паром продемонстрировали снижение на 1,5%, в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов показатели оказались ниже на 23%.

Индекс промышленного производства в Красноярском крае в первом квартале 2023 года уменьшился почти на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. При этом в марте этого года в сравнении с мартом прошлого года он вырос на 2,6%, следует из данных Красноярскстата.

По данным статистики, добыча полезных ископаемых в первом квартале на территории региона снизилась за год на 6% (в аналогичный период годом ранее она демонстрировала рост на 12% в сравнении с первым кварталом 2021-го), обрабатывающие производства выросли на 2,8%, в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в первом квартале повысились на 1,5%, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов показатели снизились на 3,8%.

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Лолита Белова