УГМК планирует создание завода СПГ в Кузбассе

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) планирует создать в Кузбассе завод по сжижению природного газа (СПГ) для обеспечения собственной карьерной техники, сообщает «Интерфакс». Такое же предприятие копания намеревается создать и в Свердловской области.

По словам директора проектного офиса по газомоторному топливу ООО «УГМК-Телеком» Всеволода Шарипова, приступить к реализации проекта компания планирует после освоения «кейса по переоборудованию самосвалов на двухтопливную систему с использованием сжиженного природного газа». Также планируется создание комплексов заправок СПГ на рудниках. По данным господина Шарипова, карьерные самосвалы БелАЗ с дизель-электрической установкой составляют 90% парка компании на рудниках и угольных разрезах, сообщает «Интерфакс».

В 2017 году в Кузбассе резидент Кузбасского технопарка ООО «Сибирь-энерго» запустил завод по сжижению природного газа в Новокузнецком районе. Мощность первой очереди составила 17,8 млн куб м сжиженного газа в год. Тогда сообщалось, что это позволит обеспечить перевод на газомоторное топливо 160 тяжелых грузовиков, либо 41 карьерного самосвала БелАЗ грузоподъемностью 90 т.

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Оксана Павлова