В администрации Перми перераспределили полномочия «инвестиционного» вице-мэра

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в мэрии Перми определились с перераспределением полномочий между заместителями главы города. Оно связано с упразднением ставки вице-мэра, возглавлявшего функционально-целевой блок администрации «Управление инвестиционно-строительной деятельностью и природопользованием».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как рассказал источник, близкий к городским властям, к полномочиям замглавы Перми Ольги Андриановой (занимается вопросами развития территории и земельно-имущественными отношениями) теперь добавится курирование городского департамента экономики и промышленной политики. Вопросами экологии займется вице-мэр Дмитрий Галиханов, ответственный за городское хозяйство. А работу городского управления капстроительства будет курировать замглавы города по ЖКХ и жилищным отношениям Игорь Субботин.

До февраля текущего года должность вице-мэра по инвестициям и природопользованию занимал Виктор Агеев. На апрельском заседании Пермской думы глава города Алексей Демкин заявил, что эта ставка будет упразднена в соответствии с поручением губернатора Прикамья Дмитрия Махонина о сокращении расходов на аппарат городской администрации. Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что после упразднения ставки замглавы Виктор Агеев продолжит работать советником господина Демкина и будет курировать объекты управления капстроительства, туристические проекты, а также вопросы экономики города.