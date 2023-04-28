Нефтяники не пожалели денег

По итогам 2022 года «Татнефть» может направить на выплаты акционерам более 156 млрд руб. Это следует из рекомендаций совета директоров, который определил финальные дивиденды в размере 27,7 руб. на акцию. В результате общий объем выплат может достигнуть 55% прибыли, что больше, чем в последние годы с начала пандемии. Решение совета директоров превзошло ожидания аналитиков и вызвало рост капитализации «Татнефти». Они отмечают, что финансовое положение компании позволяет направлять акционерам и всю прибыль, однако они указывают на риски сокращения добычи нефти из-за санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вчера совет директоров «Татнефти», который возглавляет глава Татарстана Рустам Минниханов, определил финальные дивиденды за 2022 год. Согласно сообщению компании, на каждую акцию «Татнефти» планируется выплатить 27,71 руб. С учетом того, что ранее компания уже перечислила акционерам по 39,57 руб. на каждую акцию, дивиденды за весь год составят 67,28 руб.

Окончательное решение по дивидендам будет принято на общем собрании акционеров 16 июня. Получателями выплат станут акционеры компании по состоянию на 11 июля.

Уставный капитал ПАО «Татнефть» составляет 2 326 199 тыс. руб., он разделен на 2 178 691 тыс. обыкновенных и 147 509 тыс. привилегированных акций номиналом 1 руб. Татарстан владеет 34% обыкновенных акций (в том числе через госхолдинг «Связьинвестнефтехим»), в рамках программы ADR обращаются 24,5%, доля казначейских акций составляет 3%. На «Татнефть» приходится свыше 80% нефти, добываемой в республике. Татарстану принадлежит право «золотой акции» компании. На основании этого права республика долгие годы вводит в совет директоров компании Рустама Минниханова.

Сумма финальных дивидендов за 2022 года, по подсчетам „Ъ“, составит 64,5 млрд руб. Общая же сумма выплат акционерам с прибыли 2022 года достигнет 156,5 млрд руб.: около 92 млрд руб. из нее «Татнефть» уже перечислила по итогам первых трех кварталов.

Согласно дивидендной политике, «Татнефть» должна выплачивать акционерам не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше. Однако до пандемии коронавируса дивидендные выплаты «Татнефти» достигали 100% чистой прибыли. Так, по итогам 2018 года они составляли почти 198 млрд руб., а за первое полугодие 2019-го — более 93 млрд руб.

За последний квартал 2019 года на дивиденды было направлено лишь 147 млн руб. Тогда владельцы привилегированных акций получили по 1 руб., а обыкновенных акций и вовсе были лишены дополнительного дохода. Это объяснялось «текущей ситуацией на рынке нефти и нефтепродуктов, которая связана со значительным снижением спроса на фоне карантинных мероприятий по всему миру». За 2020 год выплаты составили только половину годовой прибыли (51,7 млрд руб.). По итогам 2021 года на дивиденды было направлено 99 млрд руб., что также составило половину прибыли по МСФО. Сокращение дивидендных выплат до 50% прибыли компании принималось в том числе на фоне отмены с 2021 года льгот для «Татнефти» на добычу сверхвязкой нефти и на выработанных месторождениях.

В 2022 году чистая прибыль «Татнефти» составила 284,6 млрд руб. по МСФО и 241,9 млрд руб. — по РСБУ. Таким образом на дивиденды будет направлено около 55% прибыли. Это выше консенсус-прогноза опрошенных «Интерфаксом» аналитиков, который составлял 21,9 руб. на акцию. Наиболее близким оказался прогноз «Тинькофф Инвестиции» — 23,6 руб.

Инвесторы положительно отреагировали на новость о решении совета директоров по дивидендам. Обыкновенные акции «Татнефти» вчера подскакивали до 416,1 руб., привилегированные — до 418,3 руб. На закрытии торгов цена обыкновенных акций составила 412 руб. (+1,1% за день), привилегированных — 413,7 руб. (+1,15%).

«Прогнозы аналитиков (и наши тоже) строились вокруг того, что „Татнефть“ будет придерживаться дивидендной политики и заплатит 50% прибыли по МСФО»,— говорит аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман. Он напоминает, что «„Татнефть“ совершила ряд M&A-сделок, а в текущем году сохраняется неопределенность относительно перенаправления экспорта и возможной еще одной корректировки демпфера», чем и объяснялся консервативный консенсус. Однако у «Татнефти» на конец года был значительный отрицательный чистый долг, что, по мнению эксперта, позволяло «Татнефти» отдать акционерам и всю чистую прибыль. «Дополнительно на решение могла повлиять потребность бюджета Татарстана в деньгах»,— считает господин Кауфман.

Он не исключает, что по итогам 2023 года «Татнефть» может уменьшить дивиденды до 38,4 руб. на акцию. К этому может привести снижение цен на нефть в рублях, корректировка демпферного механизма и сокращение добычи нефти из-за санкций. «При этом финансовое положение позволяет „Татнефти“ увеличить норму выплат до 100% свободного денежного потока, но, учитывая ряд сохраняющихся рисков, мы не закладываем такой сценарий в наш базовый прогноз»,— заключает аналитик.

Кирилл Антонов