Родине Ленина требуют охрану

Общественные защитники объектов культурного наследия Ульяновской области просят губернатора повлиять на подчиненных, которые уже долгое время не могут подготовить необходимые документы для полноценной охраны объекта культурного наследия (ОКН) «Достопримечательное место “Родина В.И.Ленина”». Региональное правительство должно утвердить предмет и режим охраны ОКН, без этих документов, по словам краеведов, невозможно говорить о полноценной охране объекта культурного наследия. Однако, отмечают краеведы, региональное управление по охране ОКН «занимается отписками» и «намеренно затягивает процедуру утверждения». В музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина» считают, что действующие сегодня условия охраны достаточны. В обкоме КПРФ подозревают, что нежелание ускорить процесс «может быть связано с определенными строительными интересами», которым режим охраны ОКН может помешать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Ульяновское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (УРО ВООПиК) в среду направило губернатору Ульяновской области Алексею Русских обращение, озаглавленное «Об отписках». Ульяновские краеведы сообщают, что обращаются к губернатору «вынужденно» в целях сохранения объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательного места «Родина В.И.Ленина» (XIX–XX века). В обращении отмечается, что УРО ВООПиК «трижды обращалось в правительство Ульяновской области по факту нарушения законодательства по государственной охране объектов культурного наследия», заключающегося в отсутствии утвержденного режима охраны достопримечательного места «Родина В.И.Ленина». По мнению авторов письма, управление по охране объектов культурного наследия администрации губернатора (УО ОКН) уже более года «намеренно затягивает процедуру утверждения предмета охраны объекта». В обращении поясняется, что «предмет охраны», обосновывающий отнесение территории объекта культурного наследия «Родина В.И.Ленина» к объектам культурного наследия федерального значения в виде достопримечательного места (ДМ) был разработан в ОАО «СПб институт «Ленпроектреставрация» еще в 2016 году, в 2021 году он прошел государственную историко-культурную экспертизу, и теперь необходимо постановлением облправительства утвердить предмет охраны объекта культурного наследия, после чего уже Министерство культуры РФ сможет утвердить требования по осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах достопримечательного места (охранные требования). Краеведы просят губернатора поручить ответственным сотрудникам ускорить работы по утверждению необходимых документов.

В 1984 году в соответствии с постановлением Совмина СССР в Ульяновске был создан государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И.Ленина» (сейчас он в организационно-правовой форме федерального государственного бюджетного учреждения культуры). Территория музея-заповедника составляла 174 га исторической части Ульяновска-Симбирска и имела свои охранные ограничения по строительству и охранные требования. Однако в связи с изменением федерального законодательства музей-заповедник стал только юрлицом, а для того, чтобы ввести охранные ограничения и градостроительные регламенты, согласно федеральному закону «Об объектах культурного наследия» территория должна быть сформирована как достопримечательное место (вид охраны объектов культурного наследия). В 2008 году правительство Ульяновской области инициировало формирование достопримечательного места, однако планировало его сокращение до 6,5 га, против чего резко протестовали тогда представители общественности и лично директор музея-заповедника Александр Зубов, отмечавший, что «строительному бизнесу, приближенному к власти, очень мешает деятельность не подчиняющегося региональной власти государственного заповедника». В конечном итоге площадь достопримечательного места была утверждена в размере 44 га.

Председатель совета УРО ВООПиК Ирина Зубова пояснила «Ъ», что без утверждения предмета охраны и режима охраны невозможно считать ДМ «Родина В.И.Ленина» полноценным охраняемым объектом культурного наследия. «Достопримечательное место обозначено, но региональным правительством так и не обозначены предмет охраны и режим охраны. Мы стали выяснять, почему до сих пор нет утверждения режима и предмета охраны, нам управление по охране ОКН отвечало, что Москва виновата, там документы находятся на согласовании, мы начали писать в Москву, но Министерство культуры РФ ответило, что документы до сих пор находятся в правительстве региона, а без них утвердить режим охраны министерство не может»,— сказала госпожа Зубова.

Узнать причины задержек в утверждении необходимых документов в управлении по охране ОКН не удалось — глава управления Денис Герасимов по своему телефону в течение дня был недоступен, на запрос «Ъ» не ответил.

Директор музея-заповедника «Родина В.И.Ленина» Ирина Котова сказала «Ъ», что, по ее информации, документы, о которых ведет речь УРО ВООПиК, уже подготовлены «и лежат на подписании у председателя областного правительства». Она также заметила, что «в чем-то» разделяет обеспокоенность Ирины Зубовой, однако считает, что «и все необходимые охранные обязательства уже давно оговорены в местном постановлении, и этого вполне достаточно для защиты объектов культурного наследия».

С этим не согласна Ирина Зубова, отмечающая, что в режиме охраны объекта культурного наследия должно быть все прописано подробно, что можно делать, что нельзя, какие работы допустимы, а какие нет. Сейчас же, по ее словам, и власти, и строители пользуются тем, что нет точных и подробно прописанных ­ограничений.

Первый секретарь ульяновского обкома КПРФ, депутат Госдумы Алексей Куринный сказал, что он лично следит за ситуацией ДМ «Родина В.И.Ленина», «этот вопрос у партии на контроле», но в правительстве региона на вопрос о причинах затягивания решений отвечали, что «это очень сложный процесс, они работают, стараются». «А что там стоит за этими фразами на самом деле, никто не скажет. Не исключаю, что все это связано с тем, что там есть определенные строительные интересы, в том числе по участкам, расположенным рядом с территорией бывшего суворовского училища, и если сейчас документ будет утвержден, некоторые проекты могут не пройти»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск