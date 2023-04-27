Дублер улиц Остужева и Димитрова в Воронеже достроит «Дорожник» почти за 224 млн рублей

Воронежское ООО «Дорожник» стало победителем открытого конкурса, которым определялся подрядчик для строительства автомобильной дороги от проезда улицы Остужева (поворот по направлению на микрорайон Репное) - ул. Димитрова (Кольцевое пересечение) до улицы Урывского. Цена контракта составила 223,9 млн руб.

Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Проектную документацию для строительства разработал проектный институт «Гипрокоммундортранс».

По словам главного инженера проекта Андрея Артемова, данные участки автодорог должны обеспечить транспортную связь жилого комплекса на ул. Урывского, поселка Отрадное Новоусманского района с ул. Минской, выполняя функцию дублера улиц Остужева и Димитрова. К тому же новые участки дорог позволят удобно подъезжать к строящейся по проекту «Гипрокоммундортранса» школе №107, запроектированному детскому саду на 280 мест и жикомплексам.

Господин Артемов уточнил, что в рамках проекта дублера предполагается возведение двухполосной автомобильной дороги с ливневой канализацией, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов со светофорным регулированием, тротуаров и велодорожек. В рамках благоустройства должно быть выполнено наружное электроосвещение, установлены пешеходные ограждения, тактильные указатели и пандусы для инвалидов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дорожник» зарегистрировано в августе 1998 года в Воронежской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2021 году выручка предприятия составила 2,2 млрд руб. (рост за год -18,6%), чистая прибыль — 9,9 млн руб. (39,3%). Совладельцы — Наталья (66,7%) и Артур (33,3%) Абрамяны. Последний выступает и в статусе генерального директора компании.

В сентябре прошлого года мэрия Воронежа сообщила, что ООО «Дорожник» приступил к реконструкции улицы Урывского за 117 млн руб. Речь шла о почти 1,5 км дороги в развивающемся микрорайоне «Процессор». В мэрии утверждали, что продолжающееся строительство дорожной инфраструктуры для связи пригородного поселка Отрадного и улицы Урывского через трассу М-4 «Дон» после ввода в эксплуатацию могло бы привести к образованию пробки из-за сужения на одной улице. Ее реконструкция должна позволить избежать эту проблему. Мэр Вадим Кстенин предупреждал, что стоимость работ может вырасти в результате корректировок проекта.

Владимир Зоркий