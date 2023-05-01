Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

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|Локация
|Средняя стоимость новостроек (тыс. руб./кв. м)
|Динамика цен (%)
|Апрель 2022
|Март 2023
|Апрель 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|315,5
|316,1
|321,9
|1,80%
|2,00%
|Санкт-Петербург
|236,5
|231,2
|228,7
|-1,10%
|-3,30%
|Казань
|163,3
|178,8
|180
|0,70%
|10,20%
|Краснодар
|129,6
|145,3
|146,7
|1,00%
|13,20%
|Нижний Новгород
|132,3
|146,7
|146,1
|-0,40%
|10,40%
|Екатеринбург
|129,4
|124,1
|125,8
|1,40%
|-2,80%
|Ростов-на-Дону
|112,9
|120,9
|124,6
|3,10%
|10,40%
|Красноярск
|102,9
|119,5
|120,9
|1,20%
|17,50%
|Новосибирск
|132,3
|120,8
|119,3
|-1,20%
|-9,80%
|Уфа
|118,4
|108,2
|112,3
|3,80%
|-5,20%
|Самара
|82,4
|112,7
|112,2
|-0,40%
|36,20%
|Пермь
|100,9
|107,1
|108,2
|1,00%
|7,20%
|Омск
|113,1
|107,7
|106,4
|-1,20%
|-5,90%
|Воронеж
|98,8
|99,2
|97,9
|-1,30%
|-0,90%
|Волгоград
|87,8
|94,2
|93,6
|-0,60%
|6,60%
|Челябинск
|92
|83,4
|84,9
|1,80%
|-7,70%
|Московская область
|164,4
|166,4
|166,4
|0,00%
|1,20%
|Ленинградская область
|151,9
|145,7
|144
|-1,20%
|-5,20%