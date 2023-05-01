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Коммерсантъ FM
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Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

Локация Средняя стоимость новостроек (тыс. руб./кв. м) Динамика цен (%)
Апрель 2022 Март 2023 Апрель 2023 За месяц За год
Москва 315,5 316,1 321,9 1,80% 2,00%
Санкт-Петербург 236,5 231,2 228,7 -1,10% -3,30%
Казань 163,3 178,8 180 0,70% 10,20%
Краснодар 129,6 145,3 146,7 1,00% 13,20%
Нижний Новгород 132,3 146,7 146,1 -0,40% 10,40%
Екатеринбург 129,4 124,1 125,8 1,40% -2,80%
Ростов-на-Дону 112,9 120,9 124,6 3,10% 10,40%
Красноярск 102,9 119,5 120,9 1,20% 17,50%
Новосибирск 132,3 120,8 119,3 -1,20% -9,80%
Уфа 118,4 108,2 112,3 3,80% -5,20%
Самара 82,4 112,7 112,2 -0,40% 36,20%
Пермь 100,9 107,1 108,2 1,00% 7,20%
Омск 113,1 107,7 106,4 -1,20% -5,90%
Воронеж 98,8 99,2 97,9 -1,30% -0,90%
Волгоград 87,8 94,2 93,6 -0,60% 6,60%
Челябинск 92 83,4 84,9 1,80% -7,70%
Московская область 164,4 166,4 166,4 0,00% 1,20%
Ленинградская область 151,9 145,7 144 -1,20% -5,20%

Источник: данные «Циан.Аналитики».

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