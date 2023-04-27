В Черноземье снизилась на 14% доля одобренных среднесрочных ссуд при растущем спросе

Аналитики онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneymen выявили в регионах Черноземья снижение уровня одобрения заявок на среднесрочные ссуды, которые представляют из себя займы с погашением в рассрочку в пределах 100 тыс. руб. со сроком шесть месяцев.

По итогам первого квартала 2023 года спрос на займы увеличился на 16,7%, при этом число одобрений сократилось на 14,3%. Объем полученного финансирования также сократился — на 9,4%. «Консервативность скоринговой политики кредиторов продолжает сохраняться на фоне продолжающейся общей неопределенности в экономике. В результате в первом квартале 2023 года участились случаи отказов или снижения одобряемых лимитов даже для надежных клиентов, чья платежеспособность ранее не вызывала сомнений»,— отмечают в Moneymen.

Большинство клиентов в этой сфере проверены временем и имеют положительную платежную репутацию, отмечают аналитики. Зачастую это заемщики микрофинансовых организаций, банковские заемщики, предприниматели (ИП или учредители ООО), которые берут средства на пополнение оборотного капитала, закрытие кассового разрыва, личные нужды.

Амалия Нечаева

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