Мэрию поставили в очередь

Акционерному обществу «Инвестиционное агентство», принадлежащему мэрии Уфы, удалось признать за собой право требования 114 млн руб. с «УЖХ Сипайловский Октябрьского района Уфы», которое находится в процедуре банкротства. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Башкирии, который отказал АО во включении в реестр кредиторов управляющей компании из-за их аффилированности с администрацией Уфы. Суд апелляционной инстанции согласился с подконтрольностью должника и кредитора мэрии, но при этом учел условия возникновения задолженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, удовлетворив жалобу АО «Инвестиционное агентство», отменил решение арбитражного суда Башкирии. В январе первая инстанция отказала компании во включении в реестр требований кредиторов ОАО «Управление жилищного хозяйства Сипайловский Октябрьского района Уфы» на сумму 114 млн руб.

Согласно материалам дела, районное УЖХ задолжало ООО «Баш-

РТС» за поставленные с мая по ноябрь 2018 года тепло и горячую воду 115 млн руб. В июле 2019 года ресурсоснабжающая организация уступила право требования задолженности «Инвестиционному агентству». Два месяца спустя УЖХ подписало с «Инвестиционным агентством» договор о погашении задолженности. УЖХ должно было выплачивать «Инвестиционному агентству» по 196 тыс. руб. ежемесячно на протяжении 49 лет. В апреле 2022 года агентство подало заявление о включении в реестр требований кредиторов УЖХ.

ОАО «Управление жилищного хозяйства Сипайловский Октябрьского района Уфы» зарегистрировано в декабре 2009 года. Обслуживает около 165 многоквартирных домов в микрорайоне Сипайлово. Акционерами компании, по материалам арбитражного суда Башкирии, являются МУП «Дирекция по строительству и содержанию жилого массива в районе поселка Чесноковка» (74%) и предприниматель Руслан Ахмедьянов (26%). В 2022 году выручка предприятия составила 322,3 млн руб., убыток — 19,5 млн руб. В январе 2021 года в компании введено внешнее управление, сумма требований, включенных в реестр кредиторов, составляет 160,8 млн руб.

Отказывая в удовлетворении требования истца, суд первой инстанции обратил внимание, что контролирующим лицом УЖХ и «Инвестиционного агентства» является администрация Уфы, а значит «кредитор не мог не знать, что должник находится в состоянии имущественного кризиса», поскольку имел задолженность более 100 млн. руб. Тем не менее в сентябре 2019 года стороны заключили договор о признании долга и согласовали график платежей, который не исполнялся, но «Инвестиционное агентство» «не обращалось в судебном порядке за взысканием указанной задолженности, не предпринимало каких-либо действий, направленных на получение суммы указанной задолженности».

В апелляционной жалобе «Инвестиционное агентство» настаивало, что суд сделал неверные выводы.

Апелляционный суд согласился с позицией заявителя. Он признал, что «Инвестиционное агентство» и УЖХ контролируются мэрией Уфы, но при этом пришел к выводу, что в 2019 году администрация через подконтрольное АО поддержала УЖХ в сложной финансовой ситуации. Договор между ними «по своей сути является компенсационным финансированием должника, предоставленным в период, когда должник испытывал финансовые трудности». «Таким образом, АО «Инвестиционное агентство», приобретая требование у независимого кредитора и в данной ситуации являясь аффилированным лицом, создавало условия для отсрочки погашения долга, то есть фактически профинансировало должника, при этом не в целях соблюдения интересов должника и его кредиторов», установил суд.

Между тем, «Инвестиционное агентство» может претендовать на погашение задолженности «в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты» — после погашения требований перед независимыми кредиторами должника.

Внешний управляющий «Управления жилищного хозяйства Сипайловский Октябрьского района Уфы» Кирилл Мустафин от комментариев отказался.

По мнению управляющего партнера Центра по работе с проблемными активами Зои Галеевой, выплата задолженности в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты, соответствует сложившейся судебной практике. «В случае обжалования судебного акта кассационный суд, вероятно, оставит в силе постановление апелляции»,— добавила она.

Карина Мамаева