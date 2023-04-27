«Больше страдают собаки от детей, чем дети от животных»

В Курултае Башкирии состоялось заседание экспертного совета по предлагаемым поправкам в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», которые отменяют ряд зоозащитных норм и наделяют регионы правом самим устанавливать перечень мероприятий по контролю за популяцией бездомных животных. Представители ведомств, министерств и муниципалитетов высказались за поддержку законопроекта. Управление ветеринарии Башкирии предложило разработать критерии агрессивности собак и усыплять тех, кого признают таковыми. Зоозащитники считают, что в отсутствие контроля негуманным образом будут убивать большинство собак в целях экономии бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чиновники сетуют на дефицит финансов для содержания бродячих собак

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Чиновники сетуют на дефицит финансов для содержания бродячих собак

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Экспертный совет по экологии и природопользованию при одноименном комитете Курултая Башкирии рассмотрел резонансные поправки в ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Инициатива, получившая положительный отзыв правительства России, в случае ее принятия наделит регионы полномочиями устанавливать перечень мероприятий по контролю за популяцией бездомных животных. В этом случае предложено разрешить не соблюдать ряд зоозащитных норм действующего закона, таких, как содержание животных в приютах, возврат их владельцам или поиск новых, гуманный отлов, обязательная видеозапись процесса отлова. До рассмотрения законопроекта в Госдуме в первом чтении, которое состоится 3 мая, инициатива была направлена регионам для ознакомления и внесения предложений.

Присутствующие на заседании совета представители республиканских органов власти законопроект в целом поддержали, отметив, что закон об ответственном обращении с животными, принятый в Башкирии в 2020 году на основе действующей редакции федерального, не работает. Согласно ему, безнадзорных животных необходимо стерилизовать, при невозможности возврата в прежние места обитания или передачи новым владельцам — пожизненно содержать в приютах.

Начальник Управления ветеринарии Башкирии — главный государственный ветеринарный инспектор республики Азат Зиганшин сообщил, что 90% бездомных животных выброшены их владельцами. На их отлов и стерилизацию ежегодно выделяется 79 млн руб. из средств республики (на одну собаку — 4,3 тыс. руб., на кошку — 3 тыс. руб.). При этом он признал, что государственных приютов в Башкирии до сих пор не создано из-за недостатка финансирования, работают 23 частных и шесть муниципальных приютов, но ни один из них не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ним законодательством. О пожизненном содержании собак в приютах речи не идет, поскольку, по словам господина Зиганшина, содержание одного животного обойдется в 650 тыс. руб.

Начальник отдела правовой и кадровой работы Управления ветеринарии Башкирии Руслан Нигматуллин сказал о необходимости разработки критерия агрессивности собак для их последующей эвтаназии. Против этого выступила член совета при главе Башкирии по правам человека и развитию гражданского общества Альбина Вакилова, заявив, что поскольку на федеральном уровне критериев агрессивности не установлено, региону не следует брать на себя такую ответственность. «Кто будет проверять, действительно была собака агрессивной или ее просто усыпили, потому что это дешевле»,— подчеркнула Альбина Вакилова. По ее мнению, нельзя убирать базовые статьи федерального закона, на которых зиждется программа по ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат). В качестве положительных примеров реализации закона она привела Нижний Новгород и Новосибирск, где действуют приюты и число бездомных собак снизилось. «В республике Башкортостан программа по ОСВВ работает только на бумаге»,— заключила она. Руслан Нигматуллин возразил, что в Нижнем Новгороде приюты созданы за счет средств меценатов. По его мнению, чтобы программа работала, необходимо стерилизовать не менее 70% собак, а «это нереально». «Почему нереально?» — поинтересовались зоозащитники, напомнив о количестве выделяемых на эти цели бюджетных средств. Они попросили Управление ветеринарии рассказать, контролируется ли и каким образом целевое расходование денег, однако не получили конкретного ответа.

Начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными Управления ветеринарии Линар Зиганшин напомнил присутствующим о гибели восьмилетнего мальчика в Оренбурге в результате нападения собак. «Мы измеряем эту ситуацию количеством собак или количеством умерших людей?»— спросил он.

Представитель республиканского МВД предоставил статистику, согласно которой за год зарегистрировано 6 тыс. укусов собак. Зоозащитники в ответ заметили, что эта статистика не разделяет безнадзорных и домашних животных, поскольку чаще кусают собаки, у которых есть владельцы.

«Больше страдают собаки от детей, чем дети от животных. И чем дальше, тем хуже. Это идет от неправильного воспитания в семье»,— возразила зоозащитница Елена Берникова.

По мнению первого зам-

главы администрации Иглинского района Андрея Коннова, республика не готова к содержанию животных, в итоге все это превращается в бизнес, в том числе и для зоозащитных организаций. Он выступил за поправки в ФЗ: «Какие-то общие рецепты здесь не подходят. Мы не обсуждаем, что в республике будут усыплять всех собак. Необходимо взять на себя ответственность и разработать свои правила отлова, содержания и регулирования численности». С ним согласилась замначальника Управления ветеринарии Гузель Бронникова, добавив, что республика впоследствии сможет усовершенствовать законодательство.

Предприниматель и зоозащитник Евгений Матрос не понимает, зачем убирать зоозащитный кластер, чтобы его потом повторно прописывать в республиканском законодательстве. По его словам, без системы контроля животных будут жестоко убивать, как это было раньше: «МУП САХ в 1998 году убивал собак лопатой».

«Кто будет контролировать, что собак не будут забивать лопатой, а деньги, выделенные на эвтаназию, не будут оседать в карманах?» — поддержала его Елена Берникова.

Также собравшиеся подняли вопрос, как можно привлекать к ответственности нерадивых хозяев, которые бросают своих питомцев. Евгений Матрос предложил изымать у них недвижимость и за этот счет содержать бездомных животных. «Закон об ответственном обращении с животными не содержит в себе ответственности»,— отметила председатель экспертного совета депутат Руфина Шагапова. По ее мнению, передача полномочий региону позволит гораздо быстрее выработать эти требования к владельцам.

Врач-нейрофизиолог Елена Макарова попросила республиканское МВД сообщить количество фактов жестокого обращения с животными. Руфина Шагапова переформулировала ее вопрос, спросив, сколько уголовных дел возбуждено по таким фактам. Представитель МВД Эльмир Шакиров, выступающий за принятие поправок, затруднился ответить, уточнив только, что «посадок не было».

Руслан Нигматуллин, отвечая на высказанные претензии и вопросы, заявил, что органы власти постараются сделать то, «что можем сделать», в частности, создать пункты временного содержания для животных.

После долгой дискуссии члены экспертного совета приняли законопроект к сведению и решили направить в Госдуму свои предложения.

Влада Шипилова