Саратовская область вошла в топ-10 регионов по темпам раскрытия старых дел

Саратовская область заняла 10е место среди субъектов России по темпам прироста раскрытых преступлений прошлых лет. Статистику за первый квартал 2023 года опубликовала пресс-служба МВД РФ.

Регион оказался в числе лидеров среди субъектов РФ по снижению числа погибших от преступных посягательств. Их число уменьшилось на 41,4%. Это восьмое место по стране.

По темпам раскрытия преступлений прошлых лет Саратовская область заняла 10е место с ростом 60,6%.

За первые три месяца этого года в регионе зафиксированы 7,6 тыс. преступлений (снижение на 1%); нераскрытыми остаются 1,6 тыс. (рост на 5,8%).

Дарья Васенина