Тысячи сотрудников крупных свердловских организаций проведут в регионе субботники

Компании, партии и другие организации проведут на территории Свердловской области весенние субботники.

От администрации Екатеринбурга субботник пройдет 28 апреля в Дендропарке по улице 8 Марта, 37а. Более 3,5 тыс. сотрудников Уралвагонзавода в апреле-июне в Нижнем Тагиле приберутся на тротуарах и газонах. В скверах и парках очистят пешеходные дорожки, соберут сухую траву, а также по городу высадят более 56 тыс. цветов.

Фонд «Компас» при поддержке проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» 29 апреля в 12:00 проведет субботник в екатеринбургском парке Маяковского, он будет сопровождаться мастер-классами, викторинами и подарками. В конце участников ждет выступление Сергея Бобунца (рок-группа «Смысловые галлюцинации»).

Сотрудники управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области и все желающие 28 апреля приберутся в поселке Висим (Горноуральский ГО) и его окрестностях, а также в Верхней Сысерти. 20 мая субботник пройдет в деревне Космакова (Сысертский ГО) с гастрономической вечеринкой после завершения уборки.

Полина Хабарова

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