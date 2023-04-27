Саратовский суд запретил видео с пытками участников спецоперации

Октябрьский районный суд Саратова рассмотрел административный иск прокуратуры Саратовской области о запрете распространенной в интернете информации. Надзорный орган обратил внимание на нарушение законодательства о противодействии экстремизму. Решение инстанции от 10 апреля опубликовано в картотеке дел суда.

Прокуратура заинтересовалась страницами в интернете, «на которых содержатся видеоролики, демонстрирующие пытки, а также последствия убийства военнослужащих РФ, участвующих в рамках специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, что дискредитирует использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

Иск рассмотрел судья Роман Рыбаков. Он постановил признать упомянутые видео запрещенными к распространению в России. Решение может быть обжаловано в Саратовском областном суде в течение месяца с даты изготовления его окончательной формы (14 апреля).

Дарья Васенина