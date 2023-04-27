Мэрия Перми показала, как будет выглядеть визит-центр в Черняевском лесу

Городской департамент градостроительства и архитектуры согласовал колерный паспорт визит-центра особо охраняемых природных территорий Пермского края. Как сообщают в департаменте, визит-центр построят в Чернявском лесу со стороны ул. Подлесной. В центре будут проводить мероприятия по экологическому просвещению жителей и гостей города, а также различные акции и квесты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Внешний облик визит-центра ООПТ Пермского края, фото - администрация Перми Фото: Внешний облик визит-центра ООПТ Пермского края, фото - администрация Перми

Объемно-планировочные решения здания предполагают сложную форму. Для его отделки предполагается использовать облицовочный кирпич и вентилируемые фасадные материалы с фактурой под дерево. Образ здания с применением вертикальных ламелей будет соподчинен с Черняевским лесом.

Визит-центр ООПТ будет двухэтажным площадью 872 кв. м. На первом этаже здания оборудуют выставочные залы, а второй этаж станут использовать для проведения мастер-классов и в качестве конференц-залов. На прилегающей территории под открытым небом обустроят экологические тропы и интерактивные объекты. Также в визит-центре можно будет заказывать экскурсии с выездом в ООПТ Перми и Пермского края.

Впервые о планах построить визит-центр в Черняевском лесу (находится в зоне ООПТ), на территории парка «Балатово», стало известно минувшей осенью. Детально проект будущего центра обсудили на недавнем заседании члены пермской комиссии по землепользованию. Заказчиком работ выступает управление капстроительства Пермского края. Контракт на проектирование и строительство заключен с ООО «Прайд». В декабре прошлого года подрядчик приступил к проектно-изыскательским работам. Цена контракта составляет 61,7 млн руб. Планируется, что работы завершатся в начале следующего года.