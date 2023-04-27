Владельца обязали поднять судно, затонувшее вблизи детского лагеря «Морская волна» в Лермонтово

Владельца маломерного судна, затонувшего вблизи детского санатория в поселке Лермонтово, обязали поднять его со дна акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Чтобы устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды, Туапсинский транспортный прокурор обратился в Горячеключевской городской суд с иском, обязывающим судовладельца поднять затонувшее судно. Требования были удовлетворены в полном объеме.

Маломерное судно затонуло около детского санатория «Морская волна». Причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия.

Татьяна Ручкина

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