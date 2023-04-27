За объекты для благоустройства проголосовали 372 тысячи жителей Кубани

За две недели за объекты для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» проголосовали 372,9 тыс. жителей Краснодарского края. Это самый большой показатель среди всех регионов РФ, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Объекты для благоустройства выбирают жители. Только они знают, чего именно не хватает в их поселениях для комфортного досуга. В крае 44 населенных пункта представили для выбора 122 проекта»,— сказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

Всероссийское онлайн-голосование за зеленые зоны проходит на портале 23.gorodsreda.ru и в личном кабинете на портале «Госуслуги». Оно открылось 15 апреля и продлится до 31 мая. В нем могут принять участие жители регионов старше 14 лет.

Татьяна Ручкина

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