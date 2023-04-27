Конвертация в облигации

Минфин изучает вариант, при котором с уходящим бизнесом можно будет расплачиваться не валютой, а специальными облигациями, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. Впервые инициатива прозвучала в Госдуме в середине апреля, также ее рассматривает Центробанк. Депутаты предложили выпустить специальные облигации ЦБ, привязанные к его замороженным зарубежным активам, это около $300 млрд. В Госдуме считают, что инструмент поможет стабилизировать курс российской валюты. Другие подробности пока не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как в теории может работать такой сценарий, предположил адвокат, партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин: «Сама идея кажется сложной для реализации, но она довольно жизнеспособная. За бизнес иностранному инвестору дается бумага, с которой он может пойти, например, в Соединенных Штатах Америки или в Британии к местному регулятору и сказать: "Дайте мне, пожалуйста, специальную лицензию, я хочу разморозить часть российских заблокированных активов, потому что имею право на такую-то сумму".

Что касается механизма, можно делать это как-то с помощью государственно-частного партнерства — тогда нужно менять законодательство. Либо государству придется брать эти активы себе, выдавать так называемую облигацию уходящему инвестору, который с ней дальше будет сам убеждать своего регулятора. Думаю, в таком случае западному инвестору будет проще убедить то же OFAC разморозить нужную сумму из российских активов».

Уход крупных иностранных компаний может грозить падением курса рубля — об одной из таких ситуаций писал Bloomberg. По данным агентства, в начале апреля национальная валюта ослабла из-за выхода компании Shell из проекта «Сахалин-2». Тогда иностранный игрок мог вывести из страны более $1 млрд. Тем не менее Минфин и Центробанк отнеслись к этим выводам скептически.

Схема с облигациями, которые обеспечены замороженными резервами, помогла бы стабилизировать курс рубля, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов. Однако рассчитывать на нее в ближайшей перспективе нельзя, говорит он: «Если данную меру реализуют, действенный курс рубля может быть позитивным с точки зрения волатильности к западной валюте, ведь тогда ее не придется покупать, продавая рубли.

Но уходящие нерезиденты не захотят таким образом получать платежи. Либо мера будет как-то модифицирована, что займет много времени, либо ее в принципе не реализуют, поэтому эффекта на курс рубля тоже никакого не окажет.

В ближайшей перспективе этот шаг как драйвер по отношению к валютному курсу рассматривать не стоит».

Замглавы Минфина Алексей Моисеев предупредил, что реализовать идею может быть сложно. Похожей точки зрения придерживается Центробанк. По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, инициатива несет риски: если привязать облигации к замороженным активам, это грозит раскрытием структуры активов регулятора за рубежом. Так что идею нужно доработать, отметила она.

Эта схема не будет работать без согласия всех ее участников, в том числе зарубежных регуляторов, считает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова: «Вопрос с заблокированными активами остается в повестке уже больше года. Вот эти механизмы с замещающими облигациями могут работать только при наличии обоюдного согласия.

У нас тоже есть активы иностранных граждан, которые невозможно вывести в соответствии с указами президента, подписанными для того, чтобы сделать экономическую ситуацию более стабильной. Они до сих пор являются инструментом торга для возвращения заблокированных средств ЦБ. Да, активы Центробанка обладают государственным суверенитетом, это другая история, нежели бумаги частных лиц, тем не менее они находятся у нас.

Любое решение возможно, если на это есть какая-то политическая воля. Пока ее не наблюдается».

У властей есть и другие идеи, как сделать курс рубля более стабильным. Один из механизмов, который обсуждается, — установление лимита на конвертацию валюты при уходе бизнеса из России. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, он будет единым по всем сделкам. Правда, конкретных сумм ведомство пока не приводит.

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Елена Иванова, Илья Сизов