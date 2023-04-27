Прокурорский дрон залетел в полицию

Сотрудники уфимского линейного управления МВД на транспорте прошли проверку обеспечения антитеррористической защищенности. В минувший вторник квадрокоптер, пролетавший возле их здания на Вокзальной улице, бросил с высоты предмет, похожий на снаряд. Место происшествия было оцеплено. Прибывшие саперы Росгвардии установили, что сброшен был муляж боеприпаса. Позднее сотрудникам полиции сообщили, что Уфимская транспортная прокуратура проводила проверку их бдительности. Проверяющие, по данным «Ъ», пришли к выводу, что полицейские могли необоснованно применить табельное оружие.

Как стало известно «Ъ», во вторник, 25 апреля, Уфимская транспортная прокуратура провела проверку обеспечения антитеррористической защищенности. Днем над зданием уфимского линейного управления МВД на транспорте, расположенным на территории городского железнодорожного вокзала, был запущен квадрокоптер, который, поднявшись от земли на несколько десятков метров, сбросил вниз некий предмет, похожий на снаряд. Это увидел один из сотрудников линейного управления, попытался снять летательный аппарат на видео, но тот улетел.

Объявив оборону здания по плану «Крепость», о происшествии оповестили УФСБ по Башкирии, УМВД Уфы, Главное управление МЧС по республике и т. д.

Место происшествия было оцеплено сотрудниками линейного управления, патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. Участок дороги от улицы Маркса до Вокзальной улицы был перекрыт. К уфимскому железнодорожному вокзалу прибыли сотрудники Росгвардии, пожарные и бригада скорой помощи.

Сапер ОМОН «Урал» Росгвардии, осмотрев подозрительный предмет, установили, что это муляж боеприпаса.

Позднее в здание уфимского линейного управления МВД РФ на транспорте прибыли заместитель уфимского транспортного прокурора Александр Морозов и сотрудник местного УФСБ. Они сообщили руководителю управления, что ЧП является проверкой, санкционированной уфимским транспортным прокурором Павлом Шушляевым.

По мнению проверяющих, стало известно «Ъ», сотрудники полиции, заметив подозрительный квадрокоптер, могли законно воспользоваться своим табельным оружием, но это, с другой стороны, поставило бы под удар самих стражей порядка и находящихся рядом гражданских людей.

Пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры от комментариев отказалась. Пресс-служба управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу на запрос «Ъ» не ответила.

Булат Баширов, Уфа