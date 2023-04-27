Пробки в Москве достигли 10 баллов

В Москве пробки к вечеру 27 апреля достигли 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты». Движение затруднено на внешней и внутренней стороне Садового кольца.

Как сообщал в своем Telegram-канале Дептранс, с 14:30 закрыто движение в Большом Путинковском переулке, на улице Малая Дмитровка и на Пушкинской площади. С 00:01 27 апреля «до окончания мероприятия» (03:00 28 апреля), уточнил Дептранс, в этих местах запрещена парковка.

Также с 16:30 закрыто движение на Новинском бульваре, Волгоградском проспекте и в Оружейном переулке, с 17:30: на улице Петровка, Тверская, Моховая, а также на Кремлевской, Устьинской, Кадашевской набережных.

С 22:30 будет перекрыто движение на улице Новый Арбат, на Большом Каменном мосту и на Большой Садовой улице, на участке Садового кольца, улицах Новый Арбат, Большая Полянка и на Волгоградском проспекте.

Лусине Баласян