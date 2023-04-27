Академический Rammstein, битва двух органистов и саундтреки из хитов кинематографа

На предстоящей неделе на площадках Петербурга пройдет несколько фестивалей, прозвучат хиты Rammstein и Pink Floid в академической обработке, а также посоревнуются органисты-виртуозы. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-СПб».

С 26 по 30 апреля 2023 в Петербурге проходит V Санкт-Петербургский фестиваль современного танца «Пятилетка». По словам организаторов, он станет срезом развития пластического эксперимента в Северной столице и представит широкий диапазон авторских идей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элисо Вирсаладзе в Большом зале Петербургской филармонии

Фото: Стас Левшин Элисо Вирсаладзе в Большом зале Петербургской филармонии

Фото: Стас Левшин

Еще один фестиваль пройдет на сцене Петербургской филармонии. 4 мая в стенах заведения состоится открытие XVI Международного фестиваля «Музыкальная коллекция», где можно будет услышать выступление Элисо Вирсаладзе совместно с симфоническим оркестром филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева. Цикл мероприятий продлится до 29 мая и представит звезды мирового исполнительства и ведущие российские симфонические и камерные коллективы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симфоническое Rammstein-шоу

Симфоническое Rammstein-шоу



29 апреля в клубе А2 будет показано «Симфоническое Rammstein-шоу». Оркестр, рок-бэнд и оперные певцы исполнят 20 треков группы Rammstein. Кроме того, на мероприятии выступит оркестр имени Тилля Линдеманна, а также покажут сценические театрализации под музыку в ярких костюмах. Создатели предыдущего шоу презентуют премьеру — Pink Floyd Show. Музыку легендарной группы в исполнении симфонического оркестра 300-летия Санкт-Петербурга можно будет послушать также в А2, мероприятие пройдет 30 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Битва Органов» в Петрикирхе.

Фото: Amadeus Concerts «Битва Органов» в Петрикирхе.

Фото: Amadeus Concerts

Для любителей более академической музыки 29 апреля пройдет концерт в Петрикирхе — Битва органов. Два органиста будут поочередно исполнять произведения великих композиторов разных эпох и соревноваться в удивлении зрителей богатством звучания и необычными техниками игры на органе.

В воскресенье, 30 апреля, в большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича состоится открытие фестиваля «Сергей Рахманинов. Последний романтик». В программе фестиваля представлены произведения композитора, исполненные оркестром «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Солистом выступит пианист-виртуоз Борис Березовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран оркестр MarimbaMix

Фото: Сергей Николаев оркестр MarimbaMix

Фото: Сергей Николаев

Кроме того, на следующий день, 1 мая, там же состоится концерт оркестра MarimbaMix с программой «Музыка кино: Шедевры». Оркестр исполнит саундтреки французского, американского и советского кино с 1960-х годов до начала нынешнего века в оригинальных аранжировках и неожиданных прочтениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Андрей Кугаевский в мастерской

Фото: из личного архива Андрея Кугаевского Художник Андрей Кугаевский в мастерской

Фото: из личного архива Андрея Кугаевского

2 мая в Петербурге откроется выставка известного художника Андрея Кугаевского «Лето Господне» в Белом (малом зале) Выставочного центра Союза художников на Большой Морской. Там будет представлено 60 работ за 35 лет творческой деятельности художника. Выставка будет открыта до 21 мая.

В пятницу, 28 апреля, на сцене А2 выступит рок-группа из Уфы Lumen. 30 апреля БКЗ «Октябрьский» примет Григория Лепса, на следующий день, 1 мая, в Ледовом дворце пройдет большое симфоническое шоу саундтреков к фильмам Hans Zimmer’s Universe. В программу войдут композиции из картин «Дюна», «Интерстеллар», «Король Лев», «Миссия невыполнима», «Пираты Карибского моря» и многих других. 5 мая свой концерт на площадке «Время N» даст группа «Маша и Медведи». Они отметят 25-летие коллектива программой «25+1» и презентуют новинки нового проекта солистки «Маша и» в коллаборации с известными диджеями Петербурга.

В городских кинотеатрах на предстоящей неделе можно посмотреть несколько премьер: фантастический ужас «Возрожденные» в стиле выживания после катастрофы, российский документальный фильм про мир цветов и насекомых «Меня приводит в движение свет» и семейный мультфильм о рыжеволосой девочке и ее коте-изобретателе «Яга и книга заклинаний».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спортсмен в гольф-клубе «Петергоф».

Фото: гольф-клуб «Петергоф» Спортсмен в гольф-клубе «Петергоф».

Фото: гольф-клуб «Петергоф»

Для любителей активного времяпрепровождения 7 мая 2023 года в гольф-клубе «Петергоф» состоится первый турнир сезона — Кубок Федерации Гольфа Санкт-Петербурга им. С.А. Спицина. По традиции турнир объединит представителей региональных гольф-клубов, федераций гольфа, а также команд студентов петербургских вузов.

Полина Пучкова