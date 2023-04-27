В Отрадненском районе командиру взвода ДПС грозит до 12 лет тюрьмы за получение взятки

Командира отдельного взвода ДПС ОМВД России по Отрадненскому району будут судить за получение 660 тыс. руб. взятки. Ему грозит до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stock.adobe.com Фото: stock.adobe.com

По версии следствия, в июне 2021 года полицейский решил получить крупную взятку от двоих ранее знакомых ему граждан, которые незаконно производили, хранили и перевозили немаркированную алкогольную продукцию. Он сообщил им, что за определенную сумму он поспособствует беспрепятственному проезду их грузовика по территории Отрадненского района. Производители алкоголя согласились и с 9 июня по 29 октября 2021 года передали ему 660 тыс. руб.

Позже они передумали и сообщили о передаче взятки в главное управление собственной безопасности МВД России, сотрудники которого провели оперативно-розыскные мероприятия. Заявителей в связи с примечанием к ст. 291 УК РФ освободили от уголовной ответственности.

На полицейского завели уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий). Он признал свою вину. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Отрадненский районный суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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