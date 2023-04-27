«Вертолетовских» приземлили в суде

Шесть участников организованной преступной группировки (ОПГ) под названием «Вертолетовские» осуждены на длительные сроки заключения в Кузбассе. В ней состояли охранники кафе, торговых баз и ночного клуба. Группировка специализировалась на вымогательствах и автоподставах, судебное рассмотрение ее уголовного дела заняло два с половиной года, по итогам которого члены ОПГ получили в качестве наказания от девяти до 19 лет лишения свободы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Кемеровской области Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В четверг Центральный районный суд Новокузнецка завершил разбирательство по уголовному делу преступного сообщества «Вертолетовские», признав виновными всех шестерых обвиняемых. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, они обвинялись в совершении 25 различных преступлений, при этом фактически участников группы было больше — в ходе предварительного следствия к уголовной ответственности были привлечены 24 человека. Из них двое заключили досудебное соглашение, другие были причастны к совершенным преступлениям без участия в ОПГ.

Как следует из картотеки суда, по этому делу были осуждены Сахиб Надиров, Николай Богданов, Эмиль Гянджимов, Виталий Полетаев, Алишер Салимов и Вадим Тарасов. Их обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (страховое мошенничество), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 3 п. «а» ст. 161 (грабеж организованной группой). Организатором преступного сообщества выступил начальник охраны одного из новокузнецких предпринимателей 36-летний Сахиб Надиров. В ОПГ он пригласил своих коллег — охранников торговых баз, кафе и ночного клуба. Для обсуждения и планирования преступлений участники сообщества собирались в одном из кафе, расположенном в районе Новокузнецка «Вертолетная площадка», что и дало наименование ОПГ. При этом участники группировки «пропагандировали арестантский уклад среди молодежи, вовлекая в организованную преступную деятельность новых участников», рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Деятельность «Вертолетовских» была пресечена сотрудниками оперативно-разыскной части государственной защиты ГУ МВД России по Кемеровской области в 2018 году в результате специальной операции. В ходе расследования было установлено совершение ими 25 преступлений, потерпевшими по которым суд признал восемь физических и шесть юридических лиц. В последнем случае это различные страховые компании. Для вымогательства денег участники группировки применяли различные подходы, рассказали правоохранители. В одном случае для этого был использован конфликт участника ОПГ с двумя горожанами. В результате чего у последних члены банды начали вымогать 500 тыс. руб. компенсации за «неправильное поведение», а после угроз получили более 110 тыс. руб. Другого жителя Новокузнецка участники сообщества избили, записали его видео­признание о причастности к наркоторговле, после чего под угрозой распространения видео стали требовать деньги. Тот вынужден был оформить кредит и передать фигурантам денежные средства, а также свой автомобиль, всего на 720 тыс. руб. Зачастую для совершения вымогательств фигуранты использовали незарегистрированное оружие, рассказали в полиции. Следствие установило также причастность ОПГ к серии инсценировок ДТП для получения страховых выплат.

В ходе следствия проведены судебные экспертизы, опрошены более 100 свидетелей. Объем уголовного дела составил 88 томов. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 5,1 млн руб. Для его возмещения на имущество осужденных наложен арест.

Судебное разбирательство по делу шло с сентября 2020 года. Фигуранты дела свою вину не признали ни на следствии, ни в суде. Приговором суда пять участников ОПГ приговорены к лишению свободы на сроки 9, 10, 15, 16 и 17 лет, организатор — к 19 годам. В качестве дополнительного наказания применено также ограничение свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Игорь Лавренков, Кемерово