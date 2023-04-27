Студентам и сотрудникам ПГГПУ предложили пройти опрос об отношении к спецоперации

Студентам и сотрудникам Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) предлагают пройти опрос на платформе «Неравнодушный человек». Опрос включает вопросы об отношении к спецоперации на Украине и президенту РФ. Как сообщает 59.ru со ссылкой на источники в вузе, участие в мероприятии обязательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Необходимо было пройти всем обязательно, по просьбе министерства образования. Просили отвечать «правильно», ведь о последствиях никто не знает. Были вопросы конкретно о президенте, спецоперации и вашем отношении к происходящему. Существует ли угроза нападения на Россию и так далее. А также о доверии министру образования в РФ», - приводит слова одного из собеседников 59.ru.

Несмотря на то, что опрос проходит на онлайн-платформе, сотрудников и студентов, по данным 59.ru, вызвали в университет в рабочее время. Опрос должен был пройти сегодня, 27 апреля, однако он не состоялся «по техническим причинам».

В пресс-службе ПГГПУ сообщили, что опрос проводится по инициативе федеральных властей: «Согласно официальным письмам Министерства просвещения и Минобрнауки, а также механизму проведения опроса, его проходят студенты, сотрудники и преподаватели». При этом в вузе заявили, что участие в мероприятии добровольное, а «университет не навязывает мнения вузовскому сообществу».

Также об опросе говорили студенты Пермского государственного национального исследовательского университета. В пресс-службе университета пояснили, что проведение опроса — федеральная инициатива, а студентам предложили поучаствовать в нем добровольно.