Сумма хищений в деле предприятия «Звезда-Стрела» увеличилась до 700 млн рублей

В деле о мошенничестве на оборонном предприятии «Звезда-Стрела» в Таганроге выявлены новые эпизоды хищения. Сумма ущерба увеличилась с 80 до 700 млн руб., сообщил источник «Ъ-Юг» в правоохранительных органах.

Напомним, подозреваемыми в деле о крупном хищении являются генеральный директор АО «Звезда-Стрела» Владимир Масленский, директор ООО «ТПК "Горизонт"» — ООО «Таганрогский литейный завод» Константин Слинько, а также начальник 222-го военного представительства Минобороны России.

По версии следствия, подозреваемые вносили в расчетно-калькуляционные документы заведомо недостоверные данные, чтобы похитить деньги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, в ноябре прошлого года Владимир Масленский был арестован на два месяца. В настоящий момент он все еще находится под стражей.

Анастасия Назарова