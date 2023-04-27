Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сумма хищений в деле предприятия «Звезда-Стрела» увеличилась до 700 млн рублей

В деле о мошенничестве на оборонном предприятии «Звезда-Стрела» в Таганроге выявлены новые эпизоды хищения. Сумма ущерба увеличилась с 80 до 700 млн руб., сообщил источник «Ъ-Юг» в правоохранительных органах.

Напомним, подозреваемыми в деле о крупном хищении являются генеральный директор АО «Звезда-Стрела» Владимир Масленский, директор ООО «ТПК "Горизонт"» — ООО «Таганрогский литейный завод» Константин Слинько, а также начальник 222-го военного представительства Минобороны России.

По версии следствия, подозреваемые вносили в расчетно-калькуляционные документы заведомо недостоверные данные, чтобы похитить деньги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, в ноябре прошлого года Владимир Масленский был арестован на два месяца. В настоящий момент он все еще находится под стражей.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...