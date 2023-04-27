Жителя Армавира осудили на 6 лет за финансирование терроризма в Сирии

Жителю Армавира, финансировавшему терроризм в Сирии, назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В конце 2012 года житель Армавира договорился с мужчиной о финансировании терроризма. С февраля 2013 по август 2014 года он получил на свою банковскую карту более 45 тыс. руб. и перечислил их представителям незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики. Деньги предназначались для материального снабжения их деятельности, а также покупки огнестрельного оружия и продуктов питания.

Армавирца признали виновным в финансировании терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ) и назначили шесть лет тюрьмы. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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