Ярославский губернатор сообщил о начале дорожных ремонтов на всех объектах 2023 года

Дорожные бригады начали капитальные ремонты на всех дорогах, которые стоят в плане на 2023 год. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорога Шебунино – Красный Профинтерн

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Дорога Шебунино – Красный Профинтерн

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как отметил глава региона, на некоторых объектах уже идут не только подготовительные работы, но и начат основной технический процесс.

«На дорогах Говырино— Дмитриевское —Нагорье, Углич—Некоуз—Брейтово, Углич — Ростов, Ярославль —Любим уже укладывают асфальт. В первую очередь приводим в порядок те участки, состояние которых наиболее критическое. К сожалению, их у нас хватает»,— написал Михаил Евраев.

Ремонтируемые объекты важны и для привлечения дополнительного туристического потока.

«В прошлом году сделали 16-километровый участок Красный Профинтерн — Вятское. В этом отремонтируем почти 20 километров до Шебунино. Обеспечим комфорт местным жителям и качественный подъезд к популярным у гостей региона объектам — замку Понизовкина, дому-музею Опекушина, некрасовским местам»,— отметил губернатор.

Глава региона назвал и общий объем ремонтов. По плану ярославского правительства в 2023 году будет приведено в нормативное состояние свыше 470 км дорог.

«Используем практику опережающего ремонта за счет лимитов 2024 года, потому что дороги нужны людям сейчас. Привлекаем дополнительные деньги из федерации, и уже удалось довести дорожный фонд до 15 млрд руб. Но сфера затратная, поэтому работу по привлечению финансов не прекращаем. Особое внимание необходимо уделить качеству. Задействованы и технадзор, и дорожная лаборатория, и "Губернаторский контроль", и общественный мониторинг»,— пояснил Михаил Евраев.

Региональные власти особо отметили, что дорога Шебунино – Красный Профинтерн является частью реализуемого в регионе нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом и находящегося под контролем областного правительства. Ремонт должен быть завершен к сентябрю 2023 года.

«Контроль за качеством выполнения работ осуществляется по поручению правительства области как техническим надзором, так и силами дорожной лаборатории "Ярдорслужбы". Это необходимо для обеспечения выполнения полного объема работ и проверки качества применяемых материалов»,— добавили в ярославском правительстве.

Андрей Иванов