Выставка цифрового искусства откроется 1 июня на конференции ЦИПР

Интерактивная выставка NFT-искусства (non-fungible token – уникальный токен) Decipraland откроется на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) 1 июня. Об этом сообщили организаторы.

NFT позволяет продавать и покупать виртуальные объекты в сети (музыку, изображения). Токен подтверждает право владения этими объектами, защищает авторство и подтверждает их уникальность.

Работы цифровых художников, работающих в направлениях AI, NFT, Digital Fashion и Media Art, разместят на Нижегородской ярмарке и в виртуальном музее диджитал-искусства.

В 2023 году конференцию ЦИПР в Нижнем Новгороде проведут в восьмой раз, она будет проходить с 31 мая по 2 июня. Организатором выступила компания ОМГ.

Елена Ковалева