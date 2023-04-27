Brabus представил 900-сильный кроссовер Mercedes-AMG GLS 63

Тюнинг-ателье Brabus представило вариант доработки кроссовера Mercedes-AMG GLS 63 — модель 900 Superblack.

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Мощность 612-сильного 4-литрового бензинового турбомотора V8 была увеличена до 900 л.с. за счет увеличения рабочего объема до 4,5 литров и ряда других доработок. Кроссовер сохранил 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, но при этом усилены тормоза и доработана пневмоподвеска, чтобы уменьшить дорожный просвет на 25 мм.

Автомобиль получил углепластиковый аэродинамический обвес и фирменные 24-дюймовые колеса Monoblock Z Platinum Edition. Салон отделан кожей, алькантарой, углепластиком и алюминием, цвета и сочетания которых в ателье готовы сделать по выбору клиента, заказавшего кроссовер.

Стоимость Brabus 900 Superblack и тираж кроссовера не названы.

Максим Вершинин

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