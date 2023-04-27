На публичных слушаниях отклонили проект застройки возле Челябинского бора

В Челябинске по результатам публичных слушаний проект возведения жилых домов на пересечении улиц Худякова и Лесопарковая отправили на рассмотрение градостроительной комиссии. Строительство запланировано по договору о комплексном развитии территории. Ранее были определены параметры и технико-экономические показатели будущей застройки.

На месте бывшего санатория-профилактория «Солнечный» планируется возвести пять домов комфорт-класса высотой 24–25 этажей. Проектом предусмотрено строительство подземной парковки на 600 мест и надземной — на 100 мест, детского сада и школы на 600 мест. Застройщиком выступает группа компаний «Никс».

В ходе обсуждения горожане высказали опасения по поводу того, что застройка увеличит антропогенную нагрузку на городской бор и увеличит заторы на улице Лесопарковой. Отвечая на их вопросы, заместитель директора ГК «Никс» Владимир Савич отметил, что попадающие под застройку деревья будут пересажены в другое место.