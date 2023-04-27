В Адыгее будут судить полицейского за вымогательство взятки у доставленного в отдел жителя

Оперуполномоченного уголовного розыска отдела МВД по Тахтамукайскому району будут судить за вымогательство взятки у доставленного в отдел полиции гражданина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Адыгее.

В ноябре 2022 года полицейский требовал с мужчины 30 тыс. руб. взятки. Взамен он обещал не привлекать его к уголовной ответственности. Часть денег доставленный в отдел перевел на его банковскую карту, а оставшуюся часть должен был перевести не позднее следующего дня. Однако мужчина сообщил о требованиях полицейского в правоохранительные органы.

На сотрудника полиции завели уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с вымогательством). Его задержали и заключили на период предварительного следствия под домашний арест. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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