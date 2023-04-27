Глава ОПЕК заявил, что действия картеля не приводят к росту цен на нефть

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что действия организации стран-экспортеров нефти не направлены на влияние на цены на углеводороды. Так он отреагировал на критику главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, призвавшего ОПЕК к осторожности и предупредившего, что рост цен на нефть может привести к мировому экономическому кризису.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henry Romero / Reuters Фото: Henry Romero / Reuters

«Действия ОПЕК и ОПЕК+ не нацелены повлиять на цены на нефть, а направлены исключительно на интересы рынка и на обеспечение отрасли инвестициями»,— заверил господин аль-Гайс (цитата по Reuters).

По его словам, на мировую экономику «влияет сочетание факторов» и отдельно выделять среди них рост цен на нефть не следует. «На рынки также влияют последствия пандемии COVID-19, денежно-кредитная политика, движение акций, алгоритмы торговли, консультанты по товарным опционам, выпуски стратегических запасов, геополитика. И это лишь некоторые из факторов»,— добавил генсек ОПЕК.

Накануне в интервью Bloomberg Фатих Бироль заявил, что ОПЕК следует проявлять осторожность в отношении повышения цен на нефть, поскольку это подстегнет инфляцию и приведет к ослаблению мировой экономики, которая на данный момент «и так находится в очень хрупком состоянии». Глава МЭА настаивает на том, что к росту мировых цен на нефть приводят именно действия ОПЕК и ОПЕК+, а также отдельных государств, входящих в эти объединения.

Александр Кислов