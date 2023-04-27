В Челябинске одобрили проект преобразования перекрестка возле шершневской плотины

По итогам публичных слушаний в Челябинске одобрили проект преобразования перекрестка с круговым движением вблизи Шершневской плотины на Т-образный. Инициативу рекомендовали на утверждение в управление по архитектурно-градостроительному проектированию города.

Перекресток находится на пересечении улиц Прибрежная, Гостевая, Центральная, Трактовая и Лыжных батальонов в поселке Шершни. Вместо кругового на нем планируется организовать Т-образное движение и установить светофоры. Проект реконструкции разработало ООО «Специализированный застройщик “Высота”». Как отметили представители компании, модернизация движения на перекрестке станет продолжением проекта по расширению улицы Худякова до трех полос в каждом направлении. По их словам, это позволит увеличить пропускную способность и предотвратит пробки в часы-пик.

Вблизи перекрестка у Шершневской плотины, который центр Челябинска с северо-западом и пригородными микрорайонами, регулярно возникают дорожные заторы. В прошлом году началось расширение улицы Худякова, которое, по мнению городских властей, также должно снизить проблему пробок в этом направлении.