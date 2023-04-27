На майские праздники в Армавире перекроют центральные улицы

В Армавире 1 и 9 мая перекроют несколько центральных улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

1 мая с 7 до 22 часов перекроют движение на улицах Ленина (от улицы Либкнехта до улицы Кирова и от Дзержинского до Кирова), а также улице Кирова (от улицы Комсомольской до улицы Ленина (четная и нечетная стороны)).

На День Победы движение ограничат с 7 до 22 часов на четырех улицах. Машины не смогут проехать по улице Ленина (от ул. Карла Маркса до улицы Кирова и от ул. Дзержинского до ул. Кирова), по улице Кирова (четная и нечетная сторона, от ул. Р. Люксембург до ул. Ленина), Комсомольской (от ул. К. Маркса до ул. Кирова) и Либкнехта (от ул. Р. Люксембург до ул. Ленина).

Олег Исаев

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