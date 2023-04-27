Число пострадавших от укусов клещей в Татарстане выросло в пять раз

С начала сезона из-за укуса клещей в Татарстане пострадали 823 человека, что в пять раз больше среднемноголетнего уровня за тот же период 2022-го. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора по региону.

87,8% присасываний произошли в 30 районах Татарстана. Все они являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту.

Всего сотрудники Роспотребнадзора проверили 156 клещей. В 20 был найден иксодового клещевого боррелиоза. В настоящее время в регионе проведены противоклещевые обработки на площади 385,4 га.

"Ъ-Казань"